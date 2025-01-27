港人北上掃年貨　港珠澳大橋料迎“雙高峰”

港珠澳大橋珠海口岸在春節期間將迎來人流車流“雙高峰”，圖為旅客經大橋口岸出行。（受訪者供圖） 中評社香港1月27日電／大公文匯網報導，蛇年春節假期將至，珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站預計，大橋珠海口岸將迎來人流車流“雙高峰”，預測1月28日（除夕）至2月4日（年初七）期間，經大橋出入境客流將超過90萬人次，車流將超過15萬輛次。在內地居民“南下”體驗港味澳味的春節同時，港澳居民也越來越多“北上”開展不一樣的過年方式，逛花市、掃年貨、吃年夜飯、走親訪友成為熱潮。



港珠澳大橋單日最高客量料達14萬人次



“港車北上”“澳車北上”便利通關政策持續深入推進，內地赴港澳“個人遊”城市不斷擴容，疊加珠海赴澳門旅遊“一周一行”新政影響，港珠澳大橋憑藉“一橋連三地”便利交通優勢，正成為春節期間內地及港澳居民跨境出行的熱門通道之一。“自今年1月14日春運開始以來，截至今天（27日），經港珠澳大橋出入境客流、車流量分別達到109萬人次和23萬輛次，同比分別增長36%和35%，三地居民跨境出行需求較往年明顯提升。”港珠澳大橋邊檢站負責人表示。



港珠澳大橋邊檢站預測，2025年春節假期，港珠澳大橋將迎來三年來出入境客流車流的新高峰，出入境最高峰時段將集中在1月31日（年初三），2月1日（年初四）、2月2日（年初五）三日，單日最高出入境旅客流量預計將達14萬人次，單日最高出入境車輛流量將達2.2萬輛次。

