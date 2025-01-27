開門迎客！亞冬會運動員村裡的堅守和年味

中評社北京1月27日電／據新華網報導，經過裝修、升級的華旗飯店，作為哈爾濱2025年第九屆亞冬會冰上項目“運動員村”，27日迎來了首批客人。



步入飯店一樓大廳，立柱上亞冬會的裝飾映入眼簾。幾名工作人員穿行在大廳裡，或是運輸物資，或是與同事校對細節。大廳兩側的服務台上已貼好服務內容標識，一旁的立板上清楚標明了各樓層的功能。



華旗飯店建於2005年，共有41層，625間客房。為了亞冬會，這裡進行了全面裝修，也更換了電梯。



進入運動員房間，可以看到歡迎卡片、吉祥物立牌，還有傳統民俗藝術作品。“為給運動員營造舒適的居住環境，我們特別加入了亞冬會元素。如果運動員身高較高，我們還在床尾準備了床榻。”華旗飯店常務副主任馬寧說，亞冬會賽時，這裡將有900多名運動員和隨隊官員入住。



27日，這個運動員村預開村，31日正式開村，這意味著許多工作人員將在這裡度過新春佳節。27日，房間和公共區域已經開始裝飾福字等春節元素。



在餐廳，記者見到了華旗飯店行政總廚王鋼。為滿足亞洲各地運動員的飲食需求，他和同事準備了100多種菜品，包括多種風味，匹配不同的飲食文化，全天幾乎不間斷供餐。



餐廳內的可視化管理系統屏幕上，顯示著廚房內的用水量、菜品留樣等情況。“這套系統可以顯示廚房內是否有飛蟲、工作人員是否穿廚師服等情況，主要保障運動員用餐安全。”王鋼說。



冬季競技項目比賽激烈，為給運動員提供醫療保障，運動員村內還設有診所。內科、外科、藥局……診所依據運動員的需求設有多個科室，並配備心電、超聲等設備。



“運動員村診所目前有數十名醫務人員，來自哈爾濱醫科大學附屬醫院和黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院。”亞冬會運動員村診所經理潘宇介紹，團隊中不少醫生擁有留學背景，他們將國際化視野和先進的醫學理念融入日常診療，為運動員帶來前沿的醫療服務。鑒於運動員高強度比賽後急需放鬆恢復，診所還增設中醫理療項目，通過針灸、推拿、按摩等傳統療法，幫助運動員緩解疲勞，快速恢復身體機能。