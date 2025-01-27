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海關關員：練就“火眼金睛” 守護大國糧倉
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2025-01-27 15:51:24
中評社北京1月27日電／據新華網報導，對進口船運散裝糧食開展檢疫，是海關防範植物疫情傳入的重要工作。要想精準地檢出有害生物，首先需要海關關員登輪查檢、取樣。面對散裝船舶每船近7萬噸的運載量，查檢人員要在每個船艙按規定路線選取數十個點位抽取表層樣品。
在秦皇島港，由石家莊海關創新推出的一套進口糧食智能查檢系統正處於試運行階段，推動傳統進口糧食檢驗檢疫模式向即卸、即取、即檢的智能化模式轉型。
新春將至，記者走進碼頭和實驗室，現場探究這套系統如何助力進口糧食通關提速。
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