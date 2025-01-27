四部門發布提示：防範“雲養經濟”欺詐風險

中評社北京1月27日電／據新華網報導，近年來，“雲養經濟”領域違法犯罪活動高發，一些不法分子打著發展農業產業的幌子，將正常的農產品種養、銷售包裝為投資融資活動，借助互聯網進行宣傳推廣，從事違法犯罪活動，侵害公眾合法利益，損害農業產業健康發展。



“雲養經濟”領域欺詐活動主要有三大特徵：一是以“農業＋科技”為噱頭，炒作田園生活、有機生態、智慧農業等熱點，偽造養殖、種植的視頻圖片來虛構或誇大實際生產場景，對外宣稱低風險、高收益，但真實經營模式難以支撐其承諾收益；二是網絡屬性強，不法分子依托互聯網、移動應用程序開展運營，通過網上支付工具收付資金，風險波及範圍廣、擴散速度快，資金監管和追蹤難度大；三是存在多種違法犯罪風險，不法分子以種養收益分紅、農特產品返還等為誘餌，吸引公眾投入資金，有的利誘參與人發展人員加入，不斷擴充資金池，涉嫌非法集資、傳銷等多種違法犯罪行為。



農業產業周期較長、利潤率有限，請廣大公眾提高對“雲養經濟”領域相關風險的防範意識，做到對高額返利不動心、對宣傳炒作不盲信、對熟人介紹不盲從，謹記“天上不會掉餡餅，高利保本是陷阱”。同時，請廣大新型農業經營主體依法合規開展日常生產經營，不超範圍經營或違規從事金融活動，不與五花八門的“雲養經濟”平台合作，避免逾越法律紅線。



廣大公眾如發現“雲養經濟”領域涉嫌違法犯罪的線索，請積極向有關部門舉報。