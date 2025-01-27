山東萊蕪：鐵牛嶺村“變形記”

春節臨近，很多人前來購買年貨，秋平肉聯廠工作人員忙得不亦樂乎。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月27日電／據人民網報導，“我要這個後腿肉，再給我稱上幾斤大骨頭。”“這塊五花肉好，准香，給我來幾塊。”……春節臨近，山東寶利秋平肉聯廠（以下簡稱秋平肉聯廠）專賣店裡，擠滿了購置年貨的村民，還有專門乘坐公交車趕來的市民。



秋平肉聯廠是濟南市萊蕪區方下街道鐵牛嶺村的村企，集生豬養殖、屠宰、加工、銷售為一體，其產品是當地的知名品牌，專賣店遍布萊蕪區城鄉。



一年多前，這家企業在村裡還只是“緩步前行”。



國家稅務總局濟南市稅務局派駐萊蕪區鐵牛嶺村第一書記李文新來到村裡後，首先“盯”上了肉聯廠，他經常和企業負責人李秋平拉家常，探討發展之道。



“老李，我認為企業要發展壯大，必須要走出去。”李文新建議，企業走出去才有奔頭。他提出，在萊蕪區各地設立肉聯廠專賣店，和各大商超、機關、學校食堂積極合作，並帶動村民共同致富。



說幹就幹，經過考察調研，李文新結合自己擅長的稅務、財務知識，從優惠政策、行業管理等方面，與村委一起探索政策培植、共同富裕的新路子，確立了以直營、加盟連鎖店的形式，實現拓展市場份額、提升企業規模效益的發展方向。



在萊蕪區每個鄉鎮街道開設一家專賣店；在城區，每隔兩千米就有一家經營門店，“秋平”在當地已發展成為本土肉類第一品牌。截至目前，專賣店已由原來的1家發展到23家，帶動就業104人，與當地的機關、企業、學校食堂及商超建立了深度合作，年銷售收入3000多萬元，比過去增長了3倍多。



“在這裡上班，離家近，步行不到5分鐘，工資4000（元）。”村民亓登珍做夢也不會想到，在家門口能找到這樣的好工作，平時她在肉聯廠負責車間衛生，逢年過節廠裡缺人手，她就幫忙灌香腸。她麻利地把碎肉加入灌腸機，開心地和記者攀談，口罩也掩飾不住臉上洋溢的笑容。