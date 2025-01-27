一名動車組隨車機械師的十年春運路

中評社北京1月27日電／據新華網報導，25日上午，隨著D634次列車緩緩駛出成都東站，中國鐵路成都局集團有限公司成都動車段隨車機械師許家園開始了他2025年春運的第11次值乘任務。這是他成為隨車機械師的第十年，也是他參加的第十個春運。



12點43分，列車逐漸提速，許家園開始了途中巡檢作業。他攜帶巡檢記錄儀、隨車工具包，按照作業標準，對司機室重要設備設施狀態、車內照明、空調系統、視頻監控、車門、電茶爐、座椅等各類服務設備設施工作狀態進行仔細檢查。



隨車機械師又被稱為“動車醫生”。每一趟動車發車前，他們都要進行檢查，保證正點。開車後，還要全車巡檢。“除了用眼觀察，還要用耳朵聽車下面的轉向架是否異常，用鼻子聞配電櫃有沒有異味。”列車到達終點站之後，他們還要在站台上對列車的外觀進行一次巡檢，及時發現、反饋問題。



過去十年，這就是許家園工作的日常。“我的工作不僅要保證動車組牽引、制動、控制等行車安全關鍵設備功能良好、旅客乘車安全，還要考慮到旅客乘車的舒適問題。除此之外，還要對餐車冰箱、微波爐等進行檢查，保證狀態良好。”許家園說道。



2010年5月12日，全國首條市域鐵路、西南地區首條動車線路成灌鐵路開通運營，CRH1A型動車組擔當首發任務，這也是CRH1A首次來到西南大地。如今，它已經在鐵路線上奔馳了15年。“記得剛參加工作的時候，單位僅有4條動車檢修線。從2015年成立動車段以來，我親眼見證了檢修線發展到現在的16條檢修線，天府動車所也正式投入了使用。新的車型、新的線路越來越多，感覺這個時代的發展就像動車一樣，不斷推動著我們前進。”許家園感慨道。值乘的十年間，從鐵路線路到動車組型號，從巡檢內容到項目，都發生了很大變化。