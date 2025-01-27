河南鄭州：用“案中人”警醒“身邊人”

中評社北京1月27日電／據中國紀檢監察報報導，日前，河南省鄭州市二七區一馬路街道辦事處某幹部在參加一場案例剖析會時表示：“以前是在一起工作的同事，沒想到今天學習他的案件剖析材料。我一定從嚴要求自己，嚴守紀律紅線。”



著眼於全面加強黨的紀律教育，2024年12月，二七區紀委監委用一個月時間在全區開展警示教育活動。通過編印違紀違法典型案例警示錄、召開紀法宣講會、開展“一把手”談心談話、召開專題民主生活會、個人對照查擺問題等一系列活動，分級分類、系統推進，進一步增強黨員幹部紀法觀念和廉潔自律意識，切實把遵規守紀刻印在心。



在警示教育月活動中，二七區紀委監委把用好典型案例“活教材”作為重要抓手，精選7個典型案例編印警示錄，供全區各單位進行深入剖析、汲取教訓，用“案中人”警醒“身邊人”，通過把黨紀法規從抽象文字轉化為具象教育實踐，進一步提升教育實效。



在區紀委監委的推動下，當地各單位黨組織因地制宜、精準施策，在“規定動作”基礎上創新“自選動作”，豐富警示教育形式載體。截至目前，二七區累計組織召開剖析會議等活動500餘場次，組織1.2萬餘人次學習典型案例，開展“一把手”談心談話1700餘人次，查擺問題51個，健全制度29項。