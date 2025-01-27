中國年升級為世界年：菲律賓蛇年春節見聞

中評社北京1月27日電／據新華網報導，春節前夕，擁有400多年歷史的馬尼拉中國城燈光璀璨。一棵象徵繁榮的“搖錢樹”在人們的歡呼聲中被點亮，拉開了菲律賓慶祝蛇年春節的序幕。絢麗的燈飾交織在歷史悠久的街巷中，散發出濃濃的年味。



記者在馬尼拉街頭巷尾看到，各大商場和公司在春節來臨之際都開始懸掛紅燈籠、張貼各種吉祥裝飾，“恭喜發財”等新春祝福成為社交媒體熱詞，也是人們的口頭問候語，許多菲律賓人還特意穿上紅色衣服以示吉慶。



2012年，菲律賓首次將春節宣布為節假日。據馬尼拉市政府一位官員介紹，春節已經成為當地僅次於聖誕和新年的第三大節日，除點亮“搖錢樹”的儀式外，馬尼拉市還將舉行“春節倒計時”“新春大遊行”等慶祝活動。



正如中國駐菲律賓大使黃溪連近日在新春招待會上所說，隨著時代發展，春節正從中國走向世界，“中國年”正升級為“世界年”。



馬尼拉人湧入中國城感受新春氣氛，最受歡迎的活動是舞獅表演。當地人相信，這些凶猛又可愛的獅子能帶來好運。每當舞獅隊伍經過，民眾都會發紅包讓獅子“吃飽喝足”，希望來年好運連連。



菲律賓民眾表示春節充滿象徵意義：家庭與團聚、財富與繁榮、祝福與圓滿。當地一個華人團體負責人說，春節活動熱體現了“對人類共同價值觀的認可”，這一節日所蘊含的團結和繁榮主題“超越了文化和地理界線”。

