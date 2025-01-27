歡迎中外記者採訪2025年兩會

中評社北京1月27日電／據新華網報導，第十四屆全國人民代表大會第三次會議和政協第十四屆全國委員會第三次會議，將分別於2025年3月5日和3月4日在北京開幕。全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳今天宣布，歡迎中外記者屆時參加採訪。



會議採訪以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報導提供服務。



中外記者採訪兩個會議請按程序提出申請。中央新聞單位記者向新聞中心提出申請，地方隨團記者由各代表團向新聞中心提出申請，香港特別行政區記者向中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室提出申請，澳門特別行政區記者向中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室提出申請，台灣地區記者向國務院台灣事務辦公室提出申請，外國駐華記者向新聞中心提出申請，外國臨時來華記者向中國駐所在國使領館或中國外交部授權的簽證機構提出申請。記者報名截止日期為2月7日。



十四屆全國人大三次會議、全國政協十四屆三次會議將在北京市復興路乙11號梅地亞中心設立新聞中心，負責接待和安排中外記者對兩個會議的採訪。新聞中心將於2月27日正式開展工作。



為方便記者採訪，兩個會議新聞中心網頁將及時發布採訪信息及與採訪相關的資訊。十四屆全國人大三次會議新聞中心網址為：http：／／www.npc.gov.cn，全國政協十四屆三次會議新聞中心網址為：http：／／www.cppcc.gov.cn。