1月份中國製造業PMI為49.1%

中評社北京1月27日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會27日發佈數據，受春節假日臨近、企業員工集中返鄉等因素影響，1月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降1.0個百分點。



產需兩端均有放緩，大型企業產需指數持續高於臨界點。受春節因素影響，生產指數和新訂單指數分別為49.8%和49.2%，比上月下降2.3和1.8個百分點，製造業生產和市場需求有所放緩。大型企業生產指數和新訂單指數分別為51.3%和50.6%，持續位於擴張區間；中、小型企業生產指數和新訂單指數較上月回落。



裝備製造業繼續保持擴張，價格指數雙雙回升。1月份，裝備製造業PMI為50.2%，比上月下降0.4個百分點，連續6個月運行在臨界點以上。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.5%和47.4%，比上月上升1.3和0.7個百分點。



企業預期回升明顯。1月份，生產經營活動預期指數為55.3%，比上月上升2.0個百分點，升至較高景氣區間，表明多數製造業企業對節後市場發展信心增強。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間，相關企業對未來市場預期更為樂觀。