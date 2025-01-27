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美國與哥倫比亞打破移民僵局
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2025-01-27 17:23:00
中評社北京1月27日電／據新華社報導，美國白宮26日稱，暫停對哥倫比亞加征關稅。哥外交部同日說，已打破在移民問題上同美國的僵局。
美國白宮26日發表聲明說，由於哥倫比亞政府已同意接收美國遣返的哥移民，美政府將暫停對哥加征關稅等事宜。但白宮強調，此前由美國國務院發布的對哥簽證制裁將繼續生效至第一批被遣返移民抵達哥倫比亞為止。
哥倫比亞外交部長穆裡略同日在新聞發布會上說，哥倫比亞已打破同美國在移民問題上的僵局，將持續接收被遣返的哥倫比亞人。
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