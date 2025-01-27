開普敦中國年：春節不只是中國的也是世界的

中評社北京1月27日電／“春節不只是中國的春節，也是世界的春節。”參加2025年“開普敦中國年”舞蹈表演的南非女青年塔拉·辛格對新華社記者說。



據新華社報導，25日，南非立法首都開普敦的維多利亞港區披上節日盛裝，一抹抹中國紅在碧海藍天映襯下格外耀眼。由開普敦華人社區主辦的第三屆“開普敦中國年”活動在這裡舉行，給民眾帶來一台年味十足的中華文化視聽盛宴。



中國駐開普敦總領事尤文澤、南非西開普省和開普敦市部分官員出席活動，西開普省省長艾倫·溫德和開普敦市市長喬治·希爾－劉易斯通過視頻發來祝詞。尤文澤在活動開始時致辭說，春節是中國人民心中最重要的節日，春節申遺成功意義深遠。“中國年”活動已成為開普敦一道亮麗風景，有力推動了中南文化相互交匯和兩國人民相知相親。



隨後，開普敦華星藝術團以一場氣勢恢宏的舞龍表演拉開了演出序幕。少林武術和太極拳法依次亮相，川劇變臉和京劇串燒相繼登台，中國民族舞與南非祖魯舞輪番上演，贏得現場數千名當地民眾和外國遊客的掌聲、喝彩聲。



開普敦華星藝術團團長董鋼對新華社記者說，在開普敦最繁華的維多利亞港區慶祝申遺成功後的第一個春節，他感到非常激動。參加表演的不僅有華僑華人，還有不少當地藝術家和民眾。“慶祝中國年不單單是華僑華人的慶祝活動，更成為世界文化相互交融的大舞台。”



辛格對此深有同感。她說，今年是她第二次為春節慶祝活動獻舞，“讓其他人也參與到你的文化中來，這非常棒，就好像置身於世界的不同地區。我很高興今年能再次為春節慶祝活動跳舞，希望明年還能繼續”。

