第九屆亞冬會抵離服務今日開啟

中評社北京1月27日電／據央視網報導，27日上午，隨著亞冬會參賽團組人員在激活台前經工作人員身份核驗，完成身份註冊卡激活工作，亞冬會抵離服務工作正式啟動。在身份註冊卡激活後，各參賽團組將由工作人員引導登車至住宿地。



亞冬會期間，亞冬組委在哈爾濱太平國際機場口岸設置激活中心，設有國際、國內2個激活台，為涉亞冬人員辦理身份註冊卡激活業務，身份註冊卡激活後可進入相應場館區域。