地久天长：牌樓見證中泰金色友誼50年

中評社北京1月27日電／牌樓是中國建築文化的獨特景觀，是由中國文化誕生的特色建築，也是中國特有的建築藝術和文化載體。



為了慶祝泰國哇集拉隆功國王六循（72歲）壽辰和中泰建交50周年，由泰華社團等各界人士參與籌資興建的曼谷中國城崇聖牌樓正式落成。中國政府為共襄盛舉，為兩座牌樓各捐贈一組漢白玉石雕。兩座牌樓位於貫穿曼谷中國城的石龍軍路。



“牌樓非常漂亮，上面圖案包含中泰兩國文化元素，比如有大象與獅子，牌坊中間的字體一面是中文，一面是泰文。”一位來此觀看牌樓的曼谷市民告訴記者，她和老伴是專門過來參觀牌樓的，“我們非常喜歡中國文化，尤其中國的音樂、舞蹈、建築，泰國也有自己的獨特的文化，但是兩者是相通的，中泰文化相互融合，共同繁榮發展。”她指著馬路兩旁掛著的燈籠說，圓形燈籠是中國的，但方形燈籠是泰國清萊府生產的，放在一起一樣的很好看。此刻，順著她手指的方向，一排排紅燈籠亮了起來，霎那間整個街道喜氣洋洋。



夜幕降臨，牌樓揭幕儀式正式開啟，馬路兩邊站滿了前來觀看的嘉賓。隨著禮賓隊音樂響起，泰國國王哇集拉隆功和王後素提達為曼谷中國城崇聖牌樓揭幕。

動聽的旋律、翩翩起舞的舞者、歡呼的人群、五顔六色交織的燈光、無人機組成的中國龍在牌樓上方游動……牌樓下充滿著祥和之氣，中泰友誼地久天長。