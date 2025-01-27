大罷免潮　吳思瑤、吳沛憶罷免意向書達標

中評社台北1月27日電／“罷吳四騎士”前國民黨青工會總會長滿志剛、“地動刪瑤”召集人的賴苡任、“憶事吳成”召集人劉思吟、國民黨青年部前主任陳冠安今（27）日召開記者會宣布，罷免吳思瑤、吳沛憶的連署意向書已突破罷免第一階段門檻，在2月1日將會開始邀請民眾填寫連署書。



中時新聞網報導，滿志剛表示，目前罷免吳思瑤的士林北投搜集了3139份（門檻為2672份），罷免吳沛憶的中正萬華搜集了2339份（門檻為2162份）的意向書，當地居民也都非常熱情，現在如何讓這些意向書在2月1日變成連署書，變成團隊現在很重要的首要任務；因此，團隊2月1日會重回中正萬華、士林北投的宮廟擺攤，力拼最快的時間，讓第一階段過關。



劉思吟指出，前天在南門市場人潮眾多，來填意向書的民眾相當踴躍，昨天下午在萬華的雙和市場雖下雨，但熱情的民眾還是拿著大包小包的年菜來填寫意向書，許多民眾更是直接拿很多張連署書要帶回家跟家人一起填寫；因此，劉表示，在官方line和蟾蜍剋星粉絲頁會發布2月1日會設連署書的回收站點，會找各大市場或著名宮廟前設點。



賴苡任也補充，接下來會將第一階段的正式連署書表格，上傳到罷免吳思瑤的“地動刪瑤”粉絲專頁，民眾若是有意願，可先自行列印，等到2月1日團隊開始擺攤時再拿過去給他們，賴苡任強調，因為“選罷法修正案”剛送出，需等待“總統”公告實施，所以現階段仍依舊法辦理，無需附上身分證正反面影本。



陳冠安今發文指出，罷免是直接民權，是要汰除不適任的公職人員，而不是執政黨對付在野黨的武器，吳思瑤和吳沛憶怠忽職守，沒有積極行使人民所賦予給她們的立法權，包括質詢和主提法案數，都低於整體平均，有的甚至低超過50%；另外，2人不只消極行使立法權，還不斷干擾在野黨“立委”行使立法權，包括程序拖延、不著邊際的發言、讓議題失焦、容貌羞辱等惡行惡狀，這一年來的影音與文字記錄，一清二楚，“這種遵黨意而不聽民意，護著行政權而蔑視立法權的‘立委′，就該被罷免”。