民進黨主導大罷免？柯建銘：“代收代付”而已

中評社台北1月27日電／“立法院”民進黨團總召柯建銘日前號召全體黨團成員休會後成立“服務站”，負責收集各地罷免書，然賴清德卻稱是公民團體自發性的推動罷免行動。民眾黨“立委”張啟楷抨擊，柯建銘擺明不想演了，賴清德卻還想繼續演下去。柯建銘今辯稱，民進黨團當公民團體後盾，只是做“代收代付”的工作而已。



張啟楷昨說，以前民進黨推動罷免都說是公民團體所發起，如今柯建銘擺明不想演了，賴清德卻要撇清是“公民團體”自發性的推動罷免行動，這根本是民進黨的兩面手法，難道民進黨把全民當作是瞎子？基本上，罷免投票是一種仇恨投票，民進黨不斷製造社會對立，最後自食惡果的一定會是民進黨。



中時新聞網報導，柯建銘表示，1月21日在黨團會議通過，有關於罷免的事情，“公民團體先走，我們只當他後盾，我們尊重民意”，這根本不必追，每一個人都會去罷免。



柯建銘強調，千百個公民團體，公民會走在前面，民進黨團當公民團體後盾而已，提供罷免書，填完以後交過來，再送給公民團體集中，民進黨團只是做“代收代付”的工作而已，不是在第一線上去喊說全面大罷免。



柯強調，“平常的時候我們當民意代表，民意當我們後盾，可是這次是民意在前面，我們要當民意的後盾”，這是顛倒的邏輯。



柯建銘說，張啟楷難道沒有看到全台在大罷免嗎？罷免徐巧芯、葉元之，所有要罷免國民黨的全部排隊排很長，國民黨才是從自己角度、從政黨出來大罷免，國民黨都下令罷免吳思瑤、吳沛憶，南部、中部“立委”也罷免，這才是用政黨在反罷免，國民黨的話都不能聽。



柯建銘強調，國民黨才是黨來主導，還有3個階段，民進黨在後面“代收代付”而已，提供表格收件，並送給公民團體，是公民團體在主導，這邏輯大家要想清楚。



他說，選舉罷免是“憲法”權利，所有人民都有權利，民意都起來的時候，最強颶風無堅不摧，請國民黨小心一點，可能會摧枯拉朽，掃進歷史焚化爐，化作一縷輕煙。



柯建銘接著碎念說，張啟楷是之前的老朋友，現在到民眾黨跩的二五八萬，好像全台都聽張啟楷的，張完全在違反民意，這些人都要走入歷史焚化爐，他們在“立法院”時日也不多，下次再大解密給大家聽。