北京首個AI科技廟會大年初二開啟

中評社北京1月27日電／據大公文匯網報導，機器人小“新”、靈寶、小星max迎您進門，領取一張獨一無二的AI大玩家身份卡做一回AI幸運星，聽機器人樂隊熱情合奏，喝一杯機器人送來的咖啡，買一件機器人售賣的商品，看一場機器人的足球比賽，吃一份機器人做的美食......記者27日獲悉，北京首個AI主題科技廟會將於大年初二開啟，廟會以“AI在海淀過大年”為主題，以“海淀AI大玩家”沉浸式體驗為串聯線索，打造“巳海春潮”“巳海迎新”，人工智能主題和科技新春相結合的第一個“年味濃、文化熱、科技潮、國際範”的新春科技廟會。



伴隨科技進步和發展，年俗廟會向新而行，科技不再是冷冰冰的公式和數據，它們融入生活、藝術、體育、教育等多元場景，碰撞出意想不到的火花，提升市民消費體驗。據瞭解，本次科技廟會參與企業40餘家，應用體驗60餘處，集納了具身智能、人形機器人、仿生機器人、智慧教育、語音交互、AIGC生成、混合現實等技術的科技互動及工業數字孿生、虛擬現實和增強現實、元宇宙等技術的數字裝置藝術，是北京海淀區人工智能創新街區（海淀城市智能體）應用場景的先行探索。



記者獲悉，在廟會主會場，市民可以化身“海淀AI大玩家”，在“廟會潮玩”中暢玩，沉浸體驗科技漢服巡演、智能體“通通”互動、AI回娘家情景演唱、“福祿壽喜財”五福巡遊等“秀場潮範”。市民還可在專家學者、網絡大v直播知識的“科普潮聲”中聆聽，切身感知創新成果融入日常的便捷，洞悉科技新春化作新年俗的潮流走向，打卡間解鎖海淀邁向全球影響力人工智能創新策源地與產業高地的密碼。



廟會現場還將首發上線“AI智能試衣間”，根據消費者的喜好和需求，提供專業的虛擬造型建議，為消費者提供更多穿搭靈感，找到最適合自己的穿搭風格。AI汪汪隊成為市民年貨運輸的小幫手；Beaubot化妝機器人可以為你化上美美的妝；市民可在機器人值守的superfuture好運能量站為家人買一份好禮；機器人美食家為市民製作飲品、冰激凌、咖啡、薯條；機器人還將化身才藝超群的樂手，現場演奏鋼琴、古箏、貓。



據瞭解，廟會打造的科技年俗一條街通過機器人、AI技術、數智人將京劇、變臉、寫春聯、繪製糖畫、祈福簽、猜燈謎等傳統年俗精妙融入。更有AI財神爺帶你迎財，AI兔爺帶你話年俗，機器人發紅包。現場市民還能邂逅“兩彈一星”功勛，瞻仰“東方紅一號”、火箭家族、月球科考站，在新春氛圍中漫步星河路。