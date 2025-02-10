中評鏡頭：荔灣古村 嶺南文化九百年縮影

泮塘古村的老房子（中評社 郭至君攝） 中評社廣州2月10日電（記者 郭至君）泮塘，古時是廣州城西郊外的一片浩渺水域，直至唐朝才漸漸化身為陸地，地勢低平，池塘窪地星羅棋佈，因而得名“半塘”，後來又雅化為“泮塘”，泮塘村自東向西延伸，劃分為首、二、三、四、五約，這“約”字，宛如歷史的印記，是村民聚族而居的溫馨港灣。現在說的泮塘五約，包括今天荔灣區中山八路以南、泮塘路以西，荔灣湖公園東北，臨近仁威古廟的範疇。就這樣的一個地方，承載著約900多年的文化沉澱。



與廣州常見的宗族村落不同，泮塘五約的形態具有更濃厚的自然特徵，體現了來自神祇、鄉約的獨特影響。中評社記者踏過泮塘古村的門檻，看到了經過微改造的泮塘古村，這裡並沒有成為喧囂的商業街區，而是靜靜守護著修舊如舊的老房子，青磚牆、筒瓦屋、木門窗、趟櫳門……西關元素在泮塘四處可見，默默訴說著歲月的故事。



改造後的巷子裡藏著許多文藝小店、咖啡館、書店、雜貨鋪、糖水店，為遊客帶來別樣的驚喜。這裡還聚集了一群躍躍欲試尋求文化“破圈”可能的藝術家，國家一級詞曲作家吳頌今、著名書畫藝術家李長松、盆景藝術家李偉釗等多名藝術家的工作室已相繼進駐街區。目前，街區已引入商戶60余家，傳統文化與現代文化融合共生，高雅文化與大眾文化相互滲透。



泮塘這個名字最早可以追溯到唐朝的鄭公堤和南漢的劉氏皇家御苑華林園。後來因為珠江的泥沙沖積，形成了江邊的灘地，當地人在塘邊築基，種上荔枝、龍眼，池塘裡則種茨菇、菱角、蓮藕、茭筍、馬蹄，因為這些東西品質上乘，被稱為“泮塘五秀”。“泮塘”這個名字不僅有地理景觀的含義，還寄託了當地人希望學子“入泮”成才、文運昌盛。現在，隨著城市的快速發展，池塘和農田之上已崛起新興住宅大樓。幸運的是，泮塘五約這個古老村落的遺跡仍得以保留，成為荔灣湖重要的歷史文化街區，至今仍有原居民在其中居住，成為我們探尋歷史嶺南風情的寶貴之地。

