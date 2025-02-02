林倩綺、邱泰達：從台灣看特朗普時代的影響

林倩綺 中評社台北2月2日電（作者 林倩綺、邱泰達）隨著特朗普就職，全球迎來特朗普時代。特朗普主義（Trumpism）是美國總統特朗普在上一任期間所塑造的一系列外交政策和政治理念的總稱，其核心特徵包括“美國優先”（America First）、貿易保護主義、對多邊主義的質疑以及對傳統盟友關係的重新定義。隨著特朗普可能重返權力中心的預期，所謂“特朗普時代2.0”對全球的影響成為當前國際關係學界的重要議題。特朗普的第二任期不僅對全球政治與經濟具有深遠影響，也對台灣的安全、經濟、產業以及國際地位帶來挑戰與機會。以下從多個層面探討特朗普政策可能的影響：



一、美中關係新動態



特朗普2.0延續“美國優先”政策，強化與中國的對抗，可能為台灣創造戰略空間。他在第一任期內推動多項親台政策，如軍售案、支持台灣參與國際組織等，預期第二任期將延續甚至加強這一傾向。然而，這也可能進一步加劇台海緊張局勢。學者Richard Bush（布魯金斯學會）指出，特朗普的對華政策缺乏一貫性，可能會導致美台關係進一步工具化。台灣執政黨需謹慎處理，避免成為美中對抗的籌碼。在軍售方面，特朗普可能持續批准對台出售先進武器，例如F-35戰機或潛艦技術，以增強台灣海軍的防衛能力，尤其是評估大陸現有70艘潛艦新型095、096核潛艦性能(“國防院”評估)，潛艦技術應是執政黨會想促成的最大軍售。然而，這可能引發大陸更激烈的軍事反應，包括軍事演習或經濟制裁，特朗普的軍售政策雖然很獲支持，但其行動多出於政治目的，實質支持是否能長期落實仍存疑。



二、經濟與貿易的挑戰與機會



特朗普的高關稅政策對全球供應鏈影響巨大，台灣作為全球半導體產業的核心之一，需應對中美科技冷戰升溫的挑戰。特朗普政府可能要求選邊站，尤其在半導體領域的技術分享和晶圓供應上施壓。另一方面，台灣應藉機吸引更多美國企業投資，深化與美國的經濟合作。例如，台積電（TSMC）在美國亞利桑那州的投資可能成為雙邊合作的典範。在台美自由貿易協定（FTA）方面，特朗普第二任期應加速相關談判，然而，如Michael Pillsbury（美國國防政策顧問）曾指出，特朗普更傾向於雙邊交易，因此台灣需做好讓步準備。如進一步開放農產品市場或醫療政策，但屆時勢必會對市場造成巨大衝擊。

