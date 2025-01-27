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中央冬春救助資金52.72億全部發放到位
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2025-01-27 17:00:44
中評社北京1月27日電／據人民網報導，記者26日從應急管理部獲悉：在各方面共同努力下，中央冬春救助資金52.72億元已全部發放到位，累計救助3092萬人，支持幫助受災群眾安全溫暖過冬過節。
為確保將黨中央的關懷溫暖及時送達受災群眾，應急管理部會同有關部門協調派出多批次工作組赴重點省份調研，走村入戶瞭解受災群眾冬春基本生活保障情況，指導加強對受災特殊困難群體的重點關照。資金下撥後，持續跟進督促加快工作進度，指導支持各地精細落實救助舉措，精準發放救助款物。
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