蔡奇看望文化界知名人士和科技專家

中評社北京1月27日電／據新華網報導，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇26日下午，代表習近平總書記和黨中央看望文化界知名人士和科技專家，向他們致以誠摯問候，向廣大文化工作者和科技工作者致以新春祝福。



蔡奇首先來到原文化部部長、“人民藝術家”國家榮譽稱號獲得者王蒙家中，對他長期以來為中國文學事業作出的重要貢獻表示敬意，聽取他對做好宣傳思想文化工作特別是新時代文藝工作的建議。隨後，蔡奇來到中國科學院院士、天體化學與地球化學家歐陽自遠家中，親切詢問他的身體和生活狀況，充分肯定他在我國探月工程等領域中作出的重要貢獻，就天體化學和深空探測領域人才培養聽取他的建議。在中國工程院院士、航空動力專家劉大響家中，蔡奇對他為我國航空發動機設計研究和實現跨越式創新發展作出的重大貢獻表示肯定，劉大響對航空航天工程科技人才培養提出建議。在看望中國社科院學部委員、“經濟研究傑出貢獻者”國家榮譽稱號獲得者張卓元時，蔡奇肯定他對我國經濟改革和發展起到的重要推動作用，對他退休後依舊積極參加有關學術交流活動、關心年輕學者成長表示感謝，並聽取他對做好哲學社會科學工作、建構中國自主經濟學知識體系的建議。



幾位文化界知名人士和科技專家對以習近平同志為核心的黨中央的親切關懷表示感謝，對黨中央建設文化強國和科技強國的決策部署表示贊同。蔡奇表示，黨的二十屆三中全會對全面深化文化體制機制改革作出系統部署，要深入學習實踐習近平文化思想，積極推動宣傳思想文化工作展現新氣象新作為。科技興則民族興，科技強則國家強，我國要實現高水平科技自立自強，歸根結底要靠高水平創新人才。廣大文化工作者和科技工作者要勇擔職責使命、矢志開拓創新，把個人理想和追求融入黨和國家事業中，為強國建設、民族復興偉業貢獻智慧和力量。



中共中央政治局委員、中央組織部部長李幹傑，中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊，全國政協副主席、中央組織部分管日常工作的副部長姜信治陪同看望。中央有關部門和單位負責同志參加看望活動。