何衛東在駐京部隊調研慰問

中評社北京1月27日電／據新華網報導，農曆新年來臨之際，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東22日到駐京部隊調研並看望慰問官兵，代表習近平主席和中央軍委，向部隊官兵致以誠摯問候和新春祝福。他強調，要牢記使命職責、實幹擔當奮進，全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。



何衛東來到空軍雷達兵某旅、運輸搜救航空兵某旅，深入值班室、停機坪、官兵宿舍等，察看部隊戰備訓練情況和生活條件，與官兵親切交談。他勉勵大家忠實履職盡責、加強戰備值班、練好打贏本領，安排好節日文化生活，過一個歡樂祥和的春節。



何衛東指出，部隊駐守京畿，地位重要、使命重大，要堅定不移舉旗鑄魂，堅持不懈用習近平強軍思想建連育人，扎實抓好軍委政治工作會議精神貫徹落實，縱深推進政治整訓，引導官兵深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，確保部隊忠誠純潔可靠。



何衛東強調，要聚精會神練兵備戰，保持常備不懈的戰備狀態，加大實戰化軍事訓練力度，加強新質戰鬥力建設，培育敢打必勝的戰鬥精神，鍛造可信可靠、隨時能用的實戰能力。



何衛東指出，要久久為功夯基固本，持之以恒按綱抓建，深入做好弘揚傳統、解難幫困、減壓減負工作，持續純正部隊風氣，推動基層建設全面進步、全面過硬。