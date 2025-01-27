教育部：體育教師應與其他學科教師同等待遇

中評社北京1月27日電／據新華網報導，記者從教育部官方網站獲悉，教育部日前印發《關於加強新時代中小學體育教師隊伍建設若干舉措的通知》（以下簡稱《通知》）。在這份文件中，有“體育教師的學歷須是體育專業”“體育教師享受與其他學科教師同等待遇”“突出對‘三大球’教師隊伍的重視”等要求。



教育部出台這份文件是為了進一步完善體育教師隊伍建設體制機制，努力打造一支高素質專業化的中小學體育教師隊伍，為加快建設教育強國、體育強國貢獻力量。



教育部教師工作司負責人在對這份文件進行解讀時表示，對標教育強國、體育強國建設目標，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人，體育教師隊伍仍存在數量不足、補充困難、專業化程度偏低等問題，亟須出台加強體育教師隊伍建設的專門舉措。教育部召開專題會議，在廣泛調研、徵求意見的基礎上，印發了這份《通知》。



作為首個專門針對體育教師隊伍建設的文件，《通知》結合實際問題，總結分析體育教師隊伍的特點、現狀、問題，聚焦補充配備、專業提升、待遇保障，提出了一些創新做法。



第一，突出體育教師補充配備。一是在充分調研和科學測算基礎上，提出學校要按照不高於班師比小學5：1、初中6：1、高中8：1的標準配備體育專任教師，並且針對體育教師招聘條件做了明確要求。二是落實教練員崗位制度，學校教練員、體育教師可在符合條件的前提下按規定互相轉任。三是打通優秀退役運動員、優秀退役軍人到中小學任教通道。四是鼓勵有條件的地區通過政府購買服務等方式，與相關專業機構等社會力量合作向學校提供體育教育課後服務和教練服務，滿足學生多樣化體育教育活動需要。