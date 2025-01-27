巨無霸預警雷達　“專職搜捕”洲際導彈

中評社北京1月27日電／據大公報報導，解放軍軍事航天部隊巨型戰略預警雷達首次公開亮相。該型戰略雷達是反導系統的基礎信息裝備，探測距離可達數千公里，用於監測來襲的洲際彈道導彈，為紅旗－19反導系統實施攔截，提供預警指引，是築牢反導天網的鎮國重器。巨型戰略預警雷達此番亮相，證明解放軍反導系統擁有高性能可靠的國產信息系統配套，為遂行攔截任務提供了堅實支撐。



1月24日，習近平主席到北部戰區機關視察慰問，通過視頻看望基層官兵，檢查部隊戰備值班和執行任務情況，同南部戰區陸軍某旅任務分隊、東部戰區海軍岸艦導彈某團值班分隊、中部戰區空軍地空導彈某營、軍事航天部隊某監測預警站、鄭州聯勤保障中心汽車運輸某團2營、武警西藏總隊日喀則支隊執勤3大隊官兵進行視頻通話。



全球僅中美俄具能力研製



其中，在軍事航天部隊某監測預警站的通話畫面裡，巨型“國產P波段遠程預警相控陣雷達”首次公開亮相。戰略預警雷達是反導系統攔截洲際導彈不可或缺的重要裝備。洲際彈道導彈飛行分為3個階段。從發射到飛出大氣層前，是上升段，亦稱為助推段；飛出大氣層後，導彈關閉發動機，依靠慣性飛行，是中段；重返大氣層後直至命中目標，為末段。



中段時間最長，彈道相對穩定，因此對於反導系統來說，攔截效率最高，但難度相對也最大，必須依靠衛星、戰略預警雷達、超高性能計算機、火控雷達等系統共同支持，進行精確預警、指引。目前，衹有中、美、俄、三國具備研製戰略預警雷達的能力，如美國的“鋪路爪”雷達，俄羅斯的“沃羅涅日DM”雷達，其探測距離都達到5000公里。



探測彈道導彈和戰略轟炸機



巨型戰略預警雷達，屬於P波段相控陣雷達。P波段是指230兆赫茲到1吉赫茲的雷磁波頻段，大氣傳輸衰減較少，有利提高探測距離，主要用於上升段和中段監控，探測大氣層內高空飛行以及在地球低軌道上飛行的目標，包括彈道導彈和戰略轟炸機，為本國的防空和反導體系提供反應時間。