寵物經濟火熱　春節暫讬需求勁

中評社北京1月27日電／據大公報報導，春節來臨，不少港人回內地過節或外出旅遊，當中亦不乏寵主。如何安頓好家中“毛孩”成了頭等大事。隨著寵物經濟日漸盛行，上門照顧寵物、寵物暫讬（寄養）等服務行業發展迅速，相信可滿足寵主需求。



做了10年寵物保姆服務的戴訟汶接受《大公報》專訪時表示，現在寵物市場需求越來越多，每年平均可以接到500至800張服務訂單，今年春節期間每日約有六個家庭要求上門照顧寵物，另外有四個家庭將寵物寄養在她家中。除此之外，她還會在香港愛寵專科學院做兼職寵物保姆導師，培訓更多學員，幫助她們進入這個行業。



人與寵物的關係從“飼主”變“家人”，早已是密不可分的關係。本港現有許多機構提供各式各樣的寵物服務，在寵物學校“香港愛寵專科學院”兼職當寵物保姆導師的戴訟汶，從事寵物保姆行業長達10年。她表示，“除了做寵物保姆課程導師外，平時還會接寵物保姆服務訂單，包括上門照顧寵物、家庭式寄養寵物。”她平均每月可以接到約40個家庭需要幫忙照顧寵物的服務訂單，其中15個是需要上門照顧，剩下25個是將寵物寄養在她家中。



主人願花錢 假期訂單倍增



新冠疫情結束後，香港越來越多人需要上門照顧寵物服務，戴訟汶表示，“疫情後，許多本地人出國旅行，他們的寵物就需要有人照顧，而老狗寄養在寵物酒店時要打針，但打針有時會引起並發症，另一方面，貓貓離開熟悉的家居容易產生應激反應，這使得上門照顧寵物的需求增加。”



另外，過節時需求亦會暴增，“比如農曆新年期間訂單至少會增加一倍，可能有70至80個客戶需要提供服務。”在今年春節期間，她每日接到約六個訂單是需要上門照顧寵物，另外有四個訂單是寵物寄養，“有時客戶太多，時間、地點不方便，便會介紹給學員。”



她認為現在的寵物市場增加了許多不同的需求，更加多元化，以前主要是照顧小貓、小狗這一類常見寵物，但現在會開始照顧一些不常見的小動物，“比如會上門照顧倉鼠、小兔、刺猬，甚至是蛇。”同時，人們願意花更多金錢在寵物身上，帶動了寵物經濟的興起。