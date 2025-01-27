第十屆天橋小年文化廟會閉幕

中評社北京1月27日電／據光明日報報導，第十屆天橋小年文化廟會今日在北京閉幕。本次廟會在北京天橋劇場舉辦，旨在通過豐富多彩的演出、民俗講座與互動體驗，讓北京市民感受濃厚的春節氛圍。



廟會的重頭戲之一是精彩紛呈的戲劇演出。其中，北京市曲劇團帶來的經典曲劇劇目《正紅旗下》以獨特的藝術手法展現了老北京的風土人情與歷史變遷，讓觀眾在欣賞表演的同時，也深刻感受到傳統文化的魅力。天津評劇院演出的大型傳統經典評劇《杜十娘》與天津北方演藝集團出品、天津人民藝術劇院演出的津味喜劇《脫單盲盒》也相繼亮相。《杜十娘》以細膩唱腔、精湛表演，讓觀眾感受到評劇藝術的獨特魅力；《脫單盲盒》緊貼當下“青年脫單”這一熱點話題，以詼諧幽默的津味台詞、富有生活氣息的場景，展現當代青年在婚戀過程中的酸甜苦辣，同時將天津人的樂觀豁達融入劇情，以喜劇形式引發觀眾對愛情與生活的共鳴。



除了演出，在廟會現場進行的三場民俗講座中，來自北京、天津的民俗專家為市民現場講述了漆器的製作工藝、北京曲劇與正陽門箭樓的故事、泥人張的彩塑藝術等傳統非遺知識，為年味增添了文化味。



天橋小年文化廟會自2015年起已成功舉辦十屆，累計吸引多位民俗專家參與授課，千餘名觀眾現場參與，近萬餘人次線上互動。