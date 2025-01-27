各地交通部門多舉措護航旅客出行路

中評社北京1月27日電／據人民網報導，隨著春節的腳步越來越近，我國多地迎來返鄉客流高峰，同時出游的人流量也在不斷攀升。



記者從交通運輸部獲悉，2025年1月27日是春節假期前最後一個工作日（春運第14日，農曆臘月二十八），全社會跨區域人員流動量預計25251萬人次，其中，鐵路客運量1340萬人次，公路人員流動量23617萬人次（高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量20045萬人次、公路營業性客運量3572萬人次），水路客運量65萬人次，民航客運量229萬人次。



數據顯示，2025年1月26日（春運第13日，農曆臘月二十七），全社會跨區域人員流動量26581.5萬人次，環比下降2.7%，比2024年同期增長8.2%。



除夕臨近，各地交通運輸部門採取推出一系列扎實有力的舉措，全力保障群眾順利出行。在北京，京藏、京承等部分高速公路出京方向以及六環路部分路段預計車流量較大。城際客運量仍處高位，“七站兩場”出京客流較為集中，相關公共交通車站客流量較大。北京交通運輸部門加強客流需求研判，充分挖掘運輸潛能，強化重點時段、重點區域運力投放和組織調度，積極落實小型客車免費通行政策，高峰時段收費站開道率100%，保證綠通等重點物資車輛快速通行。



此外，還加強服務區運營管理和停車引導，提高充電、用餐、如廁等服務能力和質量。在28個服務區投入481個充電樁和637個充電車位，實現全市所有高速公路服務區均鋪設充電設備。車流量大的收費站加強應急值守，配合維護收費站出入口交通秩序，確保人民群眾安全順暢出行。



“這個移動充電機器人充電速度快、用起來也方便，不用我們排隊等候，體驗感非常好。”近日，在G60滬昆高速嘉興服務區，司乘王先生為移動充電機器人連連點贊。