來北京亦莊解鎖一段新奇科技之旅

中評社北京1月27日電／據光明日報報導，在“一樹一花”中尋找城市形象“代言人”，揭秘工業科技旅遊十大示範場景，發布全球首個人形機器人馬拉松等一系列體育賽事活動……日前，由機器人天工、天軼、小柒與現場主持人共同發布的，以“暢享科技 樂酷亦莊”為主題的北京經濟技術開發區2025年文商旅體發布活動，在北京智慧融媒創新中心舉辦。



“為讓產業、科技創新發展的成果更好惠及民眾，北京經濟技術開發區十大工業科技旅遊示範場景和三條線路精彩出爐。空天城堡、機器人大世界、小米汽車工廠等場景在春節期間相繼開放，誠邀市民遊客過一個不一樣的‘科技年’‘潮酷年’。”北京經濟技術開發區宣傳文化部副部長李天凱介紹，“2025年，北京經濟技術開發區文化活動季季有亮點、月月有活動、場場都精彩。‘大都東南’科技藝術節、中秋新年交響音樂會、文明實踐主活動、書香亦城等500餘場文化活動精彩紛呈，等待大家的參與。”



春節期間，北京經濟技術開發區將發放200萬元新春消費券、100萬元美食消費券、500萬元汽車消費券。同時，各大商場準備的新春市集、舞龍表演、古風巡游等26場新春活動也將陸續登場，讓消費者在購物之餘，沉浸式感受傳統佳節的深厚底蘊。



近年來，北京經濟技術開發區著力打造文化“新空間”，無論是漫步林間尋鹿觀鳥，體驗人與自然的和諧之旅，抑或是與機器人酣暢淋漓地下一盤棋，體驗智能製造之旅，遊客都能解鎖一段段充滿驚喜與收穫的新奇旅程。



北京經濟技術開發區有關負責人表示，此次活動是北京經濟技術開發區推介文商旅體活動的一次創新嘗試，旨在將產業與科技成果轉化為民眾切實可享的福利，同時滿足市民遊客假日期待，營造“歡歡喜喜過大年”的歡樂祥和節日氛圍。2025年，北京經濟技術開發區將持續創新打造復合型業態，以文化為魂、生態為本、商業為基、旅遊為形、體育為翼，把文化底蘊、科技智慧、蓬勃活力與民生幸福融入每一個活動之中。



北京經濟技術開發區商務金融局副局長趙齊介紹：“2025年北京經濟技術開發區八大商業綜合體將不斷升級，通明湖商業港預計2025年開門營業，下一步計劃在北神樹落地華潤萬象匯，在馬駒橋地區落地合生廣場，未來北京經濟技術開發區的大型消費空間將持續增加。”結合科技、產業、工業優勢，北京經濟技術開發區將建設一系列有特色、有主題、有服務、有溫度的特色體育設施。計劃初期構建3個體育活力街區，在通明湖、電競園等完成不少於10處的建設，以足球為主導，同時融入籃球、網球等多種體育業態。2025年，還將推出全球首個人形機器人馬拉松、南海子公園半程馬拉松等體育賽事活動，為廣大體育愛好者帶來一整年的精彩與期待。