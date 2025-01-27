工信部：持續提升算力國際競爭力

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，工信部最新數據顯示，2024年我國在用算力中心標準機架數超過880萬，算力規模較2023年底增長16.5%。算力作為數字經濟的重要基石，是高端技術應用和創新的核心驅動力，也是國家安全和戰略決策的重要保障，正以前所未有的速度改變著生產生活方式。



算力集信息計算力、網絡運載力、數據存儲力於一體，是計算設備集群或者中心處理各種信息的能力，根據使用設備和提供算力強度的不同，算力可分為基礎算力、智能算力和超算算力。發展算力，不僅能充分發掘數據的要素價值，加速數字產業化和產業數字化進程，賦能傳統產業轉型升級，而且可以催生新技術、新模式、新業態，有效支撐生物制藥、基因技術、金融科技、深海空天、新材料等戰略性新興產業和未來產業發展，助力數字中國建設。持續推動算力高質量發展，對促進科技創新與產業創新深度融合、助推千行百業數字化轉型、培育壯大新質生產力和引領經濟社會發展具有重要意義。



當前，我國算力發展還存在一些亟待解決的問題。例如，現有大模型模算效率普遍不高，難以滿足多元應用場景。各地分散建設的算力中心尚未互聯互通，沒有形成算力網絡結構，難以提供足夠的算力供給，供需匹配不平衡。此外，隨著計算和存儲需求大幅提升，算力的能源消耗和溫室氣體排放持續增長，節能降碳刻不容緩。未來，持續提升我國算力的國際競爭力，須多管齊下，穩妥施策。



加快布局智能算力基礎設施，打造完善的智算產業生態。有序引導智能算力基礎設施建設，鼓勵各方主體探索智算中心，結合發展實際，客觀測算算力需求，統籌安排智算中心布局。強化算力產業運營模式探索與創新，切實提高智算中心利用率，推動算力產業結構不斷變革，共建智能算力產業生態。推動人工智能智算架構建設，凸顯人工智能算力底座的重要性與影響力，加強算力基礎軟硬件自主研發，滿足大模型訓練、推理需求，加快國產大模型技術攻關。依托算力服務商、訓練數據提供方、行業應用夥伴等多方通力合作，建設資源共享、平台共建、價值共創的智算產業生態，推動智能算力在互聯網、金融、製造等領域持續滲透。