工業增加值40萬億元　制造業加速提質增效

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，工業和信息化部日前透露，2024年，我國規模以上工業增加值同比增長5.8%，較2023年提升1.2個百分點；全部工業增加值完成40.5萬億元，製造業總體規模連續15年保持全球第一。



發揮全球產業門類最齊全、產業體系最完整等優勢，牢牢把握新一輪科技革命和產業變革大勢，中國製造業加速高端化、智能化、綠色化，由大向強蹄疾步穩。



量質齊升韌性足



市場調研機構Canalys最新數據顯示，2024年中國大陸智能手機市場全年出貨量達2.85億台，同比增長4%。其中，vivo以4930萬台的出貨量及17%的市場份額位列第一，標誌著中國本土品牌在智能手機領域的競爭力日益增強。



我國是全球最大的手機、平板等消費電子產品製造中心，全球主流品牌和代工企業均在我國設有大型製造基地。2024年1月份至11月份，我國手機產量為15.04億台，是規模最大的單一電子產品。



賽迪研究院工業經濟研究所所長關兵分析，2024年，面對複雜的國內外形勢，我國果斷出台系列穩增長政策，供需兩端持續發力，製造業呈現穩中向好的態勢、韌性十足的優勢，為經濟平穩增長貢獻了重要力量。



製造業“速”上給力。2024年規模以上工業增加值同比增長5.8%，增速較上年加快1.2個百分點；其中規模以上製造業增加值同比增長6.1%，不僅高於GDP增速，也高於工業增速，對經濟增長的貢獻更加突出。



製造業“質”上發力。2024年，規模以上裝備製造業增加值同比增長7.7%；增加值占全部規模以上工業比重達34.6%，較上年提升1.0個百分點，製造業“壓艙石”作用明顯；2024年，規模以上高技術製造業增加值同比增長8.9%，高於全部規模以上工業3.1個百分點，新質生產力提速發展。