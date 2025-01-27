國務院安委辦部署熱門旅遊城市安全防範工作

中評社北京1月27日電／據新華網報導，記者27日從應急管理部獲悉，近期一些熱門旅遊城市人員短時間大規模聚集，可能帶來相關安全風險問題。對此，國務院安委會辦公室印發提示函，督促指導相關地區切實加強人員密集場所以及消防、燃氣、交通、文化和旅遊等重點行業領域安全管理。



國務院安委會辦公室強調，相關地區要組織對轄區內社會關注度高、節假日期間遊客集聚的景區景點等開展排查梳理，摸清熱門旅遊城市的分布情況和規律特點等，“一城一策”“一地一策”強化針對性防範舉措，既守住“煙火氣”，又織密“安全網”。



國務院安委會辦公室要求，要緊盯熱門景區景點、網紅打卡地等人員密集場所以及跨年活動、焰火表演等大型群眾性活動，全面排查整治擁擠踩踏、建（構）築物倒塌等各類風險隱患；要聚焦美食街、游樂場、文博單位等重點場所，依法嚴查違規施工動火作業、占堵疏散通道等突出問題，加強城市燃氣管道周邊第三方施工安全管理。



此外，要加強熱門景區景點、游樂場所等周邊道路交通執法管控，強化索道、纜車、大型游樂設施、玻璃棧道、滑道等設施設備隱患排查治理；要針對重點時段、重要活動、旅遊高峰、節假日安全風險特點，制定完善應急預案，提前做好應急救援隊伍、裝備、物資準備。