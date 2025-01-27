12月份中國規上工業企業利潤由降轉增

中評社北京1月27日電／中國國家統計局27日發佈數據顯示，2024年12月份，全國規模以上工業企業利潤由11月份同比下降7.3%轉為增長11.0%；營業收入同比增長4.2%，較11月份加快3.7個百分點。從全年看，2024年規上工業企業營業收入較上年增長2.1%，實現利潤總額74310.5億元，較上年下降3.3%。



“雖然2024年規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在一攬子增量政策及時出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。”國家統計局工業司統計師于衞寧說，四季度工業企業利潤穩步恢復，降幅較三季度大幅收窄12.7個百分點。



高技術製造業凸顯發展動力。2024年，工業新動能加快發展，帶動高技術製造業利潤較上年增長4.5%，高於規上工業平均水平7.8個百分點，拉動規上工業利潤增長0.8個百分點。高端裝備製造行業中，光電子器件製造、航天器及運載火箭製造等行業利潤較上年分別增長66.9%、13.4%；智能化領域中，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、可穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長164.7%、112.8%、37.7%。



裝備製造業“壓艙石”作用明顯。2024年，裝備製造業的8個行業中有5個行業利潤實現增長，有6個行業利潤較1至11月份改善，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。其中，鐵路船舶航空航天、儀器儀錶、電子等行業利潤較上年分別增長21.5%、3.5%、3.4%；金屬製品、電氣機械行業利潤降幅較1至11月份分別收窄1.4個、1.1個百分點。



消費品製造業利潤穩定增長。2024年，隨著一系列擴內需促消費政策發力顯效，以及工業品出口持續增加帶動，消費品製造業利潤較上年增長3.4%。其中，化纖、酒飲料茶、食品製造、文教工美等行業利潤均保持較快增長，全年分別增長33.6%、7.1%、6.3%、4.8%。



于衞寧表示，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，2024年中國規模以上工業企業營業收入保持增長，實現利潤總額超過7.4萬億元，以高技術製造業為代表的工業新動能利潤較快增長。下階段，要繼續深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，全方位擴大國內需求，加快形成新質生產力，推動工業企業效益回升向好。