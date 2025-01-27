美國與哥倫比亞的“制裁風波”釋放什麼信號？

中評社北京1月27日電／26日，美國與哥倫比亞突然宣佈對彼此施加嚴厲制裁，內容包括加徵25%關稅、對各自官員實施旅行禁令等。同一天不久後，這些制裁又突告暫緩實施，“以牙還牙”的戲碼悄然暫停，令人關注。



新華社報導，兩國究竟因何起紛爭？又為何能迅速平息紛爭？這場風波釋放了哪些信號？又會對兩國和地區造成什麼影響？



兩國因何起紛爭？



據美國媒體報導，近年來，哥倫比亞人成為經美國與墨西哥邊境試圖進入美國的主要移民群體。截至2024年9月，美國邊境執法部門在一年中共逮捕超過12000名哥倫比亞籍非法移民。按國別排序，這一數量居第四，位列墨西哥、危地馬拉和委內瑞拉之後。



特朗普在競選期間就承諾上任後將大規模驅逐非法移民。他本月20日就職後，美國多地開始驅逐非法移民，並用軍機將其遣返回原籍國。



26日，兩架載有被遣返哥籍移民的美國軍機試圖入境哥倫比亞，遭到哥方拒絕。哥倫比亞總統佩特羅拒絕的理由很簡單：非法移民也是人，必須得到應有尊嚴。他認為，特朗普在未與哥倫比亞商量好、簽署“有尊嚴的待遇協議”的情況下，就強制遣返哥籍移民，此舉侵犯了“哥倫比亞和拉丁美洲的尊嚴”。



對於佩特羅的言論和拒絕遣返移民的舉動，美國大為光火。特朗普在社交媒體上發文說，佩特羅拒絕這些軍機入境，已經危及到美國的“國家安全”和“公共安全”，他命令美國政府立即採取“緊急而果斷的報復性措施”。

