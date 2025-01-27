日本百貨店借助中國網紅宣傳春節促銷

中評社香港1月27日電／日經新聞消息，在春節之前，崇光西武等日本國內百貨商場在中國社交網路（SNS）上展開了促銷大戰。廣告主角是中國網紅。不是企業站在前面，而是借助處於接近消費者立場上的網紅的宣傳力來吸引中國人。記者採訪了掌握訪日遊客消費擴大關鍵的最前線的動向。



龍夢柔在崇光宣傳仙貝



“太好吃了！”1月6日上午9點左右，在開業前的崇光橫濱店（橫濱市），居住在日本的中國模特龍夢柔用手機拍下了吃著日本老字號點心店的仙貝、用中文描述感想的視頻。



為了在“小紅書”上發佈，當天拍攝了在訪日遊客中很有人氣的6個品牌的點心介紹視頻。



龍夢柔是在小紅書上擁有約16萬名粉絲的網紅。2024年底以後，瞄準春節的日本化粧品廠商和行政部門等的宣傳委託“幾乎每天都在湧來”（龍夢柔）。



她在工作減少的新冠疫情時期開始了網紅活動，現在支撐著年收入的約三分之一。接受委託時嚴格限定為自己體驗過的商品和場所。她表示“不想讓粉絲失望，所以想分享真實的感想”。



中國顧客帶來的銷售額倍增



崇光西武從2017年開始啟用中國網紅，訪日遊客促銷活動的數位化率從疫情前的6成擴大到現在的8成。崇光橫濱店2025年1月（截至20日）的中國顧客銷售額同比增至約2倍。



J.FRONT RETAILING公司旗下的大丸松坂屋百貨商場2024年12月在松坂屋名古屋店（名古屋市），通過中國的網紅，在小紅書上介紹了升級後的女裝賣場。該公司表示“將重心從機場和酒店等場所的廣告發佈轉移到了社交網路上”。過去酒類和戶外用品賣場也出現“在小紅書上看過”的中國顧客購物。



三越伊勢丹控股旗下的岩田屋三越（福岡市）也從2024年開始在小紅書上發佈資訊。



中國引領世界社交網路



在中國，通過社交網路收集旅遊和購物資訊的情況很普遍。由於國土廣闊，比起走進實體商場，參考購買者的評價而在網上購物的消費行為不斷滲透。由於存在虛假資訊和假冒商品，通過口碑來判斷真偽的傾向很強。2024年網購人數達到約10億人，佔人口的約7成。



德國市場調查公司Statista的統計顯示，中國的網紅廣告市場在2024年達到191億美元，在包括歐美在內的主要國家中規模最大。預計到2029年將進一步擴大至314億美元，將拉動全球市場。



日本國內百貨商場相繼擴大了對網紅和社交網路的利用，這也是因為對於在發源地中國磨練出來的傳播力和感染力高度期待。以從事面向訪日遊客的宣傳活動等的日本PIA公司為例，目前來自日本國內企業的關於利用海外網紅的諮詢數量正在同比2倍的速度增長。



中國市場戰略研究所（東京都中央區）的代表徐向東指出，在中國，在經濟放緩的情況下，出現了通過嚴格甄別消費來維持生活品質的動向，社交網路上的資訊收集活動進一步擴大。



在此基礎上，他還表示，現在已經不是一個名人為眾多品牌代言的時代，讓擁有各種興趣愛好的人來代言更為有效。企業單方面的宣傳很難引起共鳴，用戶提供資訊的形式更容易引起共鳴。消費者發出資訊的比重越來越高的廣告界限的結構變化也可能是其背景。



貼近消費者的“KOC”具有存在感



百貨商場等企業所依賴的網紅，不僅僅是粉絲數超過10萬的“KOL（關鍵意見領袖）”，更為接近普通消費者的粉絲數不到1萬人的“KOC（關鍵意見消費者）”的存在感正在提高。



為企業利用中國社交網路提供支援的Netstars的姚丹黎表示，不像廣告的消費者視角的資訊發佈獲得了很高的支援，最近的戰略是利用大量的KOC來增加發佈量。



KOC正在增加的背景之一是性價比。多家廣告公司透露，給KOL的報酬是每篇文章數十萬至數百萬日元，而KOC則只需1000至1萬日元。還存在僅提供試用品而不支付金錢的情況。



KOL也有年收入數千萬日元以上的名人，但KOC則大多是在日本居住的中國人作為副業。崇光西武委託1名KOL、數十名KOC發佈春節相關資訊。



應對負面爭議是課題



存在中國網紅在日本作出搗亂行為而引起爭議的事例。也有可能損害委託發佈廣告的企業的信用，應對風險成為課題。崇光西武入境遊客擔當部長官澤望美表示，“會根據過去的發帖內容事先調查人設，在發佈前確認表達和資訊是否不恰當，徹底降低風險”。



日本國家旅遊局（JNTO）發佈的2024年中國訪日遊客人數為698萬人，與上年相比增至約3倍，但與2019年相比減少27%，低於新冠疫情之前，還處於復甦階段。在疫情前後，社交網路環境發生巨變，中國的用戶進一步增加。成為刺激需求關鍵的日本國內百貨商場戰略的優劣將左右各家企業的增長。