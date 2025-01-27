日相在眾院表態將加速夫婦別姓討論

中評社香港1月27日電／共同社消息，日本首相石破茂27日在眾院全體會議上，關於可選擇的夫婦別姓制度表態將加速在自民黨內的討論。石破稱：“不認為這是可以無限延遲做出決定的問題。希望增加黨內討論的頻率，提高討論的成熟度。”不過，他迴避了提及具體的方向性。對於禁止企業和團體政治捐款，他再次展示了否定的看法。針對首相施政方針演說等政府四大演說的代表質詢開始實施。



對於導入夫妻別姓制度，在野黨與聯合執政的公明黨都展示了積極態度，但自民黨內部存在意見分歧。立憲民主黨黨首野田佳彥稱“我知道的是，首相您是可選擇的夫婦別姓制度的贊成者”，要求石破在黨內意見整合中發揮領導作用。



石破就企業和團體政治捐款指出：“我不認為企業和團體政治捐款本身不妥。我們正在推進確保透明度。”



野田要求在審議2025年度預算案之前，傳喚原自民黨安倍派會計負責人作為知情人在國會接受質詢。對此，石破僅表示：“這是應該在國會討論並決定的事項。”



關於應對美國特朗普政府，石破稱希望儘早實現日美首腦會談，建立牢固的信任關係。他還表示在應對朝鮮上，力爭日美展開密切溝通。



當被自民黨幹事長森山裕詢問修改《憲法》意願時，石破稱：“將在各黨派間進行建設性討論，致力於早日由國會提議並實現修憲。對於在憲法第九條中寫入自衛隊，他強調：“我們將繼承此前的討論成果，不使其倒退地向前推進。”