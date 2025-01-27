二手房價11年來首跌　東京房市轉折點將至？

中評社香港1月27日電／日經新聞消息，2024年，東京圈的二手房均價出現下跌。這是11年來首次出現同比下跌。東京都以外地區的價格過高，導致剛需群體流失。埼玉等周邊縣則面臨“3000萬日元壁壘”。在實際工資不漲的情況下，住房貸款利率上升也成為令人擔憂的因素，導致購房動向放緩。即便在東京都心地區，人們對待房源的眼光也變得愈發挑剔，2025年二手市場的勢頭可能減弱。



1月23日，日本不動產調查公司東京KANTEI發佈的數據顯示，2024年二手房平均期望售價為每70平方米4747萬日元（約合人民幣221萬元），比2023年下跌1.1%。這是自提出大膽貨幣寬鬆政策等的安倍經濟學導致房地產市場行情觸底的2013年以來首次出現下跌。



二手房源在日本的住宅市場中佔比9成。與疊加建築成本、開發商銷售和行政開支等的新房不同，二手房更容易反映市場的供需情況。



2024年，埼玉、千葉、神奈川三縣的二手房價格出現下跌。此前，這三個縣受東京都內房價高漲的帶動，價格一直在上漲。但與高價也能賣出去的東京都心地區相比，周邊縣的二手房價被認為3000萬日元（約合人民幣140萬元）是一道壁壘。2023年埼玉縣同比上漲4.0%，達到3020萬日元，雖然突破了3000萬日元，但2024年又重新降至2909萬日元。千葉縣一直保持在靠近3000萬日元的價格區間。神奈川縣雖處於3500萬至3900萬之間，但一直保持持平狀態。



周邊縣與東京都心地區相比，主要購房者是收入相對較低的普通剛需群體。東京KANTEI的高級主任研究員高橋雅之解釋稱：“實際工資不漲，利息負擔卻增加，導致人們的購房意願降低”。



因賣不出去而滯留在市場上的庫存房源呈現出增加趨勢。東日本不動產流通機構的數據顯示，截至2024年12月，這三個縣的二手房庫存為2.1754萬套，同比增加5%。也有不少房源在開始降價。



2024年東京23區的平均期望售價為7720萬日元（約合人民幣360萬元），同比上漲9.4%。在作為中心地區的千代田區和港區，截至2024年12月，售價已逼近2億日元（約合人民幣934.22萬元）。



在有大量二手“過億房源”的東京都心地區，企業家和海外投資者等資金實力雄厚的購房群體較多。據稱，他們在很多情況下不使用住房貸款，購房時也不在意利率。



在利率上升的情況下，2025年周邊縣的市場行情可能會繼續處於疲軟狀態。面向外國人提供房產仲介服務的Housing Japan的代表董事橋本光央表示，即使在東京都心地區，“人們挑選房源的目光也十分挑剔”。



此前，在市中心區域，無論是哪種類型的二手房都能找到買家。然而，自2024年夏季以來，距離車站較遠或較為老舊的房產，無法找到買家的情況越來越多。人們開始傾向於審慎評估，以確定高價購入的房產在未來是否會貶值。持續上漲的東京房市正迎來分水嶺。