李強簽署國務院令，公布古樹名木保護條例

中評社北京1月28日電／據新華社報導，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《古樹名木保護條例》（以下簡稱《條例》），自2025年3月15日起施行。



《條例》旨在加強對古樹名木的保護，推進生態文明建設，傳承中華優秀傳統文化。《條例》共30條，主要規定了以下內容。



一是明確總體要求。規定古樹名木保護管理工作堅持中國共產黨的領導，堅持保護第一、合理利用、分級管理的原則，構建政府主導、屬地負責、社會參與的工作機制。



二是分級分類認定公布。科學界定和劃分古樹名木的保護等級，明確古樹名木普查、認定、公布程序，規定縣級以上地方人民政府古樹名木主管部門根據調查結果認定古樹名木，報本級人民政府批准後依法公布。



三是加強日常養護管理。規定縣級人民政府古樹名木主管部門應當按照有利於加強古樹名木日常養護的原則，明確有關單位、個人作為古樹名木的日常養護責任人；日常養護責任人應當嚴格履行養護義務，制止損害古樹名木及其生長環境的行為；對在古樹名木保護管理工作中作出突出貢獻的單位、個人，按照國家有關規定給予表彰和獎勵。



四是嚴格限制采伐和移植。規定除搶險救災等特殊緊急情形外，禁止采伐古樹名木；依法採取應急處置措施采伐古樹名木的，應當及時報告。規定古樹名木原則上實行原地保護，不得移植；對於國家級、省級重點建設項目等選址確實無法避讓古樹名木，以及古樹名木的生長狀況可能危害公眾生命安全，確需移植的，規定了嚴格的審批程序。



五是強化保障監督。將古樹名木保護管理情況納入領導幹部自然資源資產離任審計；對古樹名木保護管理工作不力、問題突出的地區，規定了約談制度。



六是傳承古樹名木文化。規定國務院有關部門、縣級以上地方人民政府及其有關部門應當組織開展古樹名木保護宣傳教育，增強全社會的古樹名木保護意識；結合歷史文化名鎮名村、歷史文化街區、傳統村落以及傳統節慶、民俗，挖掘古樹名木的歷史和文化價值，促進古樹名木資源與生態旅遊融合發展。



同時，《條例》對非法采伐、移植、損害古樹名木等違法行為，規定了嚴格的法律責任。