資料圖：尹錫悅（圖片來源：新華社） 中評社北京1月28日電／據大公文匯全媒體消息，據韓媒報導，被韓國檢方以“內亂頭目”嫌疑羈押起訴的韓國總統尹錫悅將在拘留中度過春節假期。當地時間1月27日，首爾拘留所方面表示，尹錫悅不會享受特別加餐和電影，新年菜單是年糕湯。



據韓國朝鮮電視台報導，農曆新年假期期間，首爾拘留所不會播放特別電影，只允許被拘留者看電視，也不會提供特殊餐食，大年初一的菜單有年糕湯、紫菜碎、辣白菜等。



報導稱，尹錫悅在農曆新年假期期間每天還能進行一次戶外鍛煉，每次不超過1個小時。