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國際油價27日下跌
http://www.CRNTT.com   2025-01-28 10:28:28


　　中評社北京1月28日電／據新華社報導，國際油價27日下跌。

　　截至當天收盤，紐約商品交易所3月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.49美元，收於每桶73.17美元，跌幅為2.0%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.42美元，收於每桶77.08美元，跌幅為1.81%。

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