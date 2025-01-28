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國際油價27日下跌
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2025-01-28 10:28:28
中評社北京1月28日電／據新華社報導，國際油價27日下跌。
截至當天收盤，紐約商品交易所3月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.49美元，收於每桶73.17美元，跌幅為2.0%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.42美元，收於每桶77.08美元，跌幅為1.81%。
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