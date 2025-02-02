中評鏡頭：廣州小蠻腰新廣場 打卡絕美夜景

夜景打卡點（中評社 郭至君攝） 中評社廣州2月2日電（記者 郭至君）廣州塔，又稱廣州新電視塔，昵稱“小蠻腰”，位於中國廣東省廣州市海珠區赤崗塔附近，與珠江新城、花城廣場、海心沙島隔江相望。廣州塔塔身主體高454米，天線桅杆高146米，總高度600米，是中國第一高塔。去年年底，與廣州塔配套發展的廣州塔廣場正式開業，緊鄰廣州塔南側，項目總建築面積11.4萬平方米，打造“首店+IP+夜間”經濟，樹立全球消費潮流標杆，這裡有金色不如歸華南首店、菊川四代目大陸首店以及新鬥記、芒果樹等品牌海珠首店，還有其他國內外特色美食，形成米其林特色餐飲街區。



廣場以“珠水漣漪”為設計理念，提取廣州塔“小蠻腰”曲線造型及水波線型元素，形成廣場場地構成肌理與造型。商場打造“雙首層”購物街區，規劃兩處下沉式庭院、映塔水池、藝術展演、嶺南新園等五大空間板塊，並提取嶺南元素造景，演繹傳統文化記憶與現代科技兼具的城市新景觀。夜晚的燈影一點上，與廣州塔的色彩交相輝映，給遊客提供了一個賞夜景好去處。



農曆春節期間，廣州塔廣場還擺起了迎春花市，吸引不少廣州市民到這裡來逛一逛，再到著名打卡地點拍上一些照片。另外，廣州塔廣場精心策劃了一系列特色活動，包括祥獅賀新歲、納福接財運、元宵奇妙遇等，都為市民和遊客帶來別具一格的節日體驗。