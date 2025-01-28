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何理鋒：千秋歲引*故鄉行有感
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2025-01-28 10:29:39
中評社香港1月28日電/何理鋒：千秋歲引*故鄉行有感
作者：何理鋒 廣西南寧 網絡自由評論員
千秋歲引*故鄉行有感
風和春陽，鄉村綠遍。
地角田邊鴨零亂。
難尋鳥兒的影子，似曾又聞聲聲喚。
樹漫丘，村如舊，發小變。
何處兒時遊戲堰？何處夜間迷藏苑？
欲找不見相思斷。
當年決意要遠走，如今兩鬢霜絲滿。
家千秋，別離後，誰不戀！
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