中評社香港1月28日電/何理鋒：千秋歲引*故鄉行有感



作者：何理鋒 廣西南寧 網絡自由評論員





千秋歲引*故鄉行有感





風和春陽，鄉村綠遍。



地角田邊鴨零亂。



難尋鳥兒的影子，似曾又聞聲聲喚。



樹漫丘，村如舊，發小變。





何處兒時遊戲堰？何處夜間迷藏苑？



欲找不見相思斷。



當年決意要遠走，如今兩鬢霜絲滿。



家千秋，別離後，誰不戀！