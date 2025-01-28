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何理鋒：千秋歲引*故鄉行有感
http://www.CRNTT.com   2025-01-28 10:29:39


　　中評社香港1月28日電/何理鋒：千秋歲引*故鄉行有感 

　　作者：何理鋒 廣西南寧 網絡自由評論員


　　　　千秋歲引*故鄉行有感


　　　　 風和春陽，鄉村綠遍。

　　　　 地角田邊鴨零亂。

　　　　 難尋鳥兒的影子，似曾又聞聲聲喚。

　　　　 樹漫丘，村如舊，發小變。


　　　　 何處兒時遊戲堰？何處夜間迷藏苑？

　　　　 欲找不見相思斷。

　　　　 當年決意要遠走，如今兩鬢霜絲滿。

　　　　 家千秋，別離後，誰不戀！

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