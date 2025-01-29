王碧雲《客家精神伴行》　感動幾代人的好書

王碧雲回憶錄封面 中評社香港1月29日電（記者 鄭漢龍）由中國評論學術出版社不久前出版的《客家精神伴行——我的人生印跡》，最近陸續收到讀者的反饋。這是旅居加拿大的福建永定客家人王碧雲花了幾年時間完成、送給父親九十大壽的賀禮。據介紹，許多讀者的評價相當高，認為是一部充滿情感和愛心、能夠引起共鳴的正能量好書，也是了解何為客家精神的好書。有些人拿到書，除了自己看，也在家人及親友間相互傳閱，有些夫妻看完了傳給兒子媳婦、女兒女婿看，希望他們從中理解生活中的客家精神、了解客家人的智慧。還有讀者反饋說，許久沒有如此認真沉浸地讀書了，是這本書再次喚起了想讀書的欲望。



作者將自己幾十年的人生經歷進行了梳理歸納總結，從人生感悟、兒時記憶、求學生涯寫到成家立業、異國生活。正如她的發小同學張日華所說：從小時候寫到現在，從農村寫到城市，從中國寫到加拿大，每一件事都寫得那麼真實感人，用樸實的文字記錄下了自己的足跡……書中敘述全是真情實感，細節生動，看了印象深刻，讓人動容。



作者的娘家王家是個四代同堂的大家族，作者父輩六兄妹齊全，已拿到書的長輩滿心歡喜，認真閱讀，並給予了許多好評。作者的二叔王永祿也是八十多歲的長者，讀完這本書後在王家大院微信群裡評價說，這是一本傳承家風的好書，值得世代流傳，同時督促王家後輩好好學習。

