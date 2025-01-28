推進“三不腐”方針，堅定反腐敗決心

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，“一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰”，在二十屆中央紀委四次全會上，習近平總書記強調，要始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓。全會學習領會習近平總書記重要講話精神，要求“深刻把握一體推進不敢腐、不能腐、不想腐方針方略，堅定打贏反腐敗這場總體戰的堅強決心。”



——著眼標本兼治深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，深化運用新時代反腐敗鬥爭寶貴經驗



2024年，中國共產黨重拳反腐的力度再次震撼世人：“打虎”無禁區，數據顯示，全國紀檢監察機關立案省部級及以上幹部73人；“拍蠅”超常規，查處群眾身邊不正之風和腐敗問題超70萬件……



新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭力度之大前所未有，成效有目共睹。



同時必須看到，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。從現實情況看，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，在強力高壓下有人仍然不收斂、不收手；從思想認識看，有的對形勢還有一些錯誤的判斷和認知。要著眼標本兼治深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，深化運用新時代反腐敗鬥爭寶貴經驗。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央作出一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的重大戰略部署。在十八屆中央紀委二次全會上，習近平總書記提出“三不腐”的目標任務，“形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防範機制、不易腐的保障機制”。在十九屆中央紀委三次全會上，習近平總書記首次完整提出“一體推進不敢腐、不能腐、不想腐”的重要要求。在十九屆中央紀委四次全會上，習近平總書記強調，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不僅是反腐敗鬥爭的基本方針，也是新時代全面從嚴治黨的重要方略。黨的二十大以來，習近平總書記對新征程上一體推進“三不腐”作出新的重要部署。在二十屆中央紀委二次全會上，習近平總書記明確要求，要把不敢腐、不能腐、不想腐有效貫通起來，三者同時發力、同向發力、綜合發力。在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記把“堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐”列為新征程反腐敗鬥爭總的要求的重要內容。

