美媒：美司法部解雇多名參與調查特朗普官員

中評社北京1月28日電／據新華社綜合美國多家媒體27日報導，美國司法部已解雇多名曾參與調查現任總統特朗普的官員。



據美國全國廣播公司報導，司法部解雇的這些官員曾參與特別檢察官傑克·史密斯對特朗普涉嫌推翻2020年總統選舉結果案和不當處理政府機密文件案的調查。



報導援引美國司法部一名官員的話說，代理司法部長詹姆斯·麥克亨利當天解雇了數名在起訴特朗普過程中“發揮重要作用”的司法部官員，“鑒於他們的行為，代理司法部長不相信這些官員會忠實協助執行總統的議程”。



美國廣播公司報導說，司法部正在解雇“至少十幾名”參與史密斯調查團隊的官員。



美國2024年總統選舉結果出爐後，史密斯向美國聯邦法院遞交材料，放棄指控特朗普，並已於本月10日從司法部離職。史密斯及其團隊準備了兩卷涉及這兩項刑事案件的文件報告，其中一卷有關特朗普涉嫌推翻2020年美國總統選舉結果案的內容已經公布。



另據美國有線電視新聞網27日報導，華盛頓特區臨時檢察官埃德·馬丁已對一些起訴2021年1月6日“國會山騷亂”參與者的檢察官展開內部調查。



特朗普本月20日上任當天簽署行政令，宣布赦免約1500名“國會山騷亂”參與者，這一舉動引發廣泛爭議。