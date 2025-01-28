昆明：嚴管厚愛激勵幹部開拓進取

中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，“根據《富民縣容錯免責事項事前備案辦法（試行）》有關規定，經會議研究同意，現對你單位提交的《關於將富民工業園區五條10千伏電力線資產無償移交給昆明富民供電局運維管理進行容錯免責事項事前備案的申請》予以備案，請你單位認真履行監督職責。”近日，雲南富民產業園區收到雲南省昆明市富民縣紀委監委送來的《富民縣容錯免責事項事前備案結果告知書》。



為進一步激勵幹部開拓進取、幹事創業，昆明市各級紀檢監察機關以縱深推進幹部擔當作為“激勵行動”為抓手，準確運用“四種形態”，持續營造風清氣正的良好政治生態和幹事創業環境。



此前，昆明市出台《報備容錯辦法（試行）》，探索試行重大事項容錯報備機制，推動容錯糾錯從“事後認定”向“事前報備”延伸，鼓勵黨員幹部專心致志幹事創業。辦法從報備容錯的適用範圍、報備類型、報備程序、處置程序等方面作了明確的界定，幹部在推進項目建設、處置突發事件或執行急難險重任務、解決歷史遺留問題、優化營商環境等過程中，需要先行先試、打破常規、容缺辦理而可能出現失誤或偏差的，可先行予以報備。“寬容”絕非“縱容”，容錯並非不承擔責任，辦法同時明確對“為個人、他人、單位謀取私利”等5種情形不予報備，劃出了紀律紅線。



“問責泛化、過程不規範等問題容易影響問責質效，也會打擊黨員幹部幹事創業積極性。”昆明市紀委監委黨風政風監督室主要負責同志介紹，該市紀委監委對於幹部在推動事業發展中的失誤錯誤，堅持具體問題具體分析，規範問責流程和範圍，堅決避免出現“一刀切”等現象。同時，該市紀委監委探索制定關於查處誣告陷害信訪舉報為黨員幹部澄清正名的暫行辦法，靈活採取會議澄清、當面澄清、通報澄清等方式，最大限度消除幹部思想顧慮和社會負面影響，促進黨員幹部廉而有為、擔當作為。2024年以來，該市紀委監委共為48個單位、部門和411名黨員幹部開展澄清正名，移送公安機關查處涉嫌誣告陷害案件7件。