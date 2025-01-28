歐洲的“焦慮”與“覺醒”

中評社北京1月28日電／據新華社報導，當特朗普在美國總統就職典禮上再次宣誓時，大西洋對岸的歐洲大陸陷入了群體性焦慮之中。這種焦慮不僅源於美國新政府可能給跨大西洋關係帶來的現實衝擊，更折射出戰略自主缺失下歐洲文明的深層認同危機。



2024年，特朗普確認提名美國共和黨總統候選人後不久，法國展望與創新基金會舉辦了主題為“美國是否還靠得住”的地緣政治論壇。法國前預算部長讓－弗朗索瓦·科佩在論壇發言中提到了地緣政治“情感學說”：有三種基本的人類情感塑造了當今世界——對美好明天的“憧憬”，亞洲是其代表；西方壓迫催生的“悲憤”，可見於許多發展中國家；患得患失的“焦慮”，最典型就是歐洲。



歐洲在“焦慮”什麼？



美國前總統拜登曾講述過這樣一段往事。2021年6月，拜登參加在英國康沃爾舉辦的七國集團峰會。這是拜登“換下”特朗普後，首次與西方盟國領導人集體見面。“美國回來了。”拜登對他們說。“能待多久呢？”法國總統馬克龍則如此回應。



歐洲一直害怕自己的文明會走向“衰落”，而特朗普重返白宮，更是不斷提醒著歐洲這份內心深處的不安。馬克龍去年發表了關於歐洲戰略自主的長篇演講。他說，歐洲並非能夠永存，“其存亡取決於當下的選擇，而現在我們不得不做出選擇。”美國大選結果揭曉後，英國《經濟學人》巴黎分社負責人索菲·佩德在社交媒體上感慨：“法國是對的。”



歐洲的“焦慮”來自多個方面。



安全上，俄烏衝突延宕至今，苦苦援烏三年的歐洲既擔心美國新政府“抽身離場”，又害怕特朗普繞過歐盟與烏克蘭，直接與俄羅斯談和平方案。2024年美國總統選舉投票日前，波蘭總理圖斯克在社交媒體上說，無論誰當選，歐洲“地緣政治與安全外包（給美國）的時代結束了”。美國智庫德國馬歇爾基金會巴黎辦公室負責人亞歷山德拉·德霍普·斯海弗說，連一貫主張跨大西洋合作的波蘭都如此表態，足見事態之嚴重。