陳清泉院士：構建新能源電力系統

中評社北京1月28日電／據人民網報導，近日，在中國汽車工業協會發布的2024年汽車工業數據中，新能源汽車產銷數量連續十年位居世界首位。2024年，新能源新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，繼續成為中國汽車工業的重要增長點。同時，2024年新能源汽車出口128.4萬輛，較上年增長6.7%，繼續領跑全球。



“我國新能源汽車產業鏈完備，從電池、電機到整車製造，各環節都具備強大的競爭力。電池技術不斷突破，續航里程持續提升，充電基礎設施建設也在加速推進。”中國工程院院士陳清泉在接受人民網記者專訪時表示，要構建以新能源為主體的新型電力系統。



他舉例說，國外企業弱化做電動車，並非電動車不是未來的發展方向，而是因為他們沒有像中國一樣的完整電動車產業鏈。



作為世界電動車協會輪值主席，在20世紀80年代，陳清泉就把研究方向聚焦於電動汽車，並在這一新能源賽道探索了50多年。



“我大學就讀於北京礦業學院（現中國礦業大學）機電系。當時畢業設計的課題與‘礦山電機車’有關。礦山用的交通運輸工具不是內燃機，而是用電動機和電池。那時我就想，汽車是不是也可以改用電動機來驅動。”他說。



此後，陳清泉主要從事電動汽車、電力驅動、智慧能源等融合領域的研究。上世紀90年代，陳清泉設計出電動汽車HKU2001。“U是代表unite是產學研結合，因為該車是產學研結合的產物。”據瞭解，這輛車配備高能量電池與智能化電池能量管理系統，單次充電續航可達160公里，在當時較為先進。



“我意識到了汽車智能化的必然趨勢，進而在研究中加入了道路識別系統。”在他看來，這便是電動汽車的發展走向，一是要電動化，二是要智能化。



陳清泉判斷，不止汽車邁向電動化、智能化、網聯化，未來，高鐵、飛機、輪船等海陸空出行工具或將也沿著這一趨勢發展。