智利南部一游船沉沒造成6人死亡

中評社北京1月28日電／據新華社報導，智利政府27日通報說，一艘游船26日晚在該國南部洛斯拉戈斯大區沉沒，造成6人死亡。



智利政府發言人埃切韋裡當天在新聞發布會上說，事故發生在洛斯拉戈斯大區聖胡安－德拉科斯塔市，已造成6人死亡、1人失蹤，另有27人獲救。搜救行動仍在進行。



另據智利媒體援引當地檢方的消息，這艘游船在行駛過程中出現發動機故障，隨後撞上礁石沉沒。游船核定載客20人，實際載客34人，嚴重超載且救生設備配備不足。



智利警方當天發布公告說，涉事船只駕駛員已被逮捕。