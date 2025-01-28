涉綁架中國公民　多名泰國軍警被捕

左圖：據泰國媒體報導，此前在泰國被綁架的7名中國籍男子獲救。右圖：大公報記者此前在現場發現，KK園內有疑似軍人巡邏。＼大公報調查組攝（圖片來源：大公網） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，近期，泰國旅遊安全的話題持續占據輿論焦點，成為大眾熱議的中心。先是演員王星失聯事件引發廣泛討論，對泰國旅遊造成一定影響。據泰國媒體1月27日報導，此前在泰國遭綁架的7名中國男子獲救，泰國政府拘捕8名涉案人員，其中包括多名泰國軍警。泰國警方表示，這7名外籍男子受到虛假招聘廣告誘騙，由老撾進入泰國後，被帶到東部烏汶府一個度假村遭到禁錮。嫌疑人目前面臨濫用職權和行為不當的指控。＼大公報記者 曾萍報導



據泰國媒體報導，這7名中國男子原本在老撾，受高薪招聘廣告的吸引，被騙非法越境進入泰國東北部。抵達泰國後，他們並未迎來夢想中的工作機會，剛渡過湄公河，便被犯罪團夥帶到烏汶府披汶芒沙漢縣的一個度假村囚禁起來，並遭受了嚴重的威脅和恐嚇。



泰國國家警察總署



計劃擴大調查範圍



綁架者要求他們打電話給在老撾的朋友，每人支付200萬泰銖（約合43.1萬人民幣）的贖金。然而，受害者並未坐以待斃，他們在向朋友和家人求救的同時，還偷偷藏起手機發送定位。1月23日，披汶芒沙漢縣警局在某網絡平台上收到一名老撾人的報案。泰國警方迅速介入，成功救出了這7名中國男子。



在這起案件中，泰國軍警人員的涉案尤為引人關注。受害者表示，他們被3名特別調查局警官、1名邊境巡警、1名泰國游騎兵和3名平民綁架，其中1人為緬甸籍。泰國國家警察總署發言人阿差尹.蓋通透露，參與綁架勒索的泰警並不會中文，而是通過翻譯軟件傳達贖金金額，最初索要的贖金高達500萬泰銖。



事件發生後，泰國國家警察總署署長吉迪拉下令進行徹底調查，強調必須公正執法，嚴禁徇私舞弊。泰國國家警察總署計劃擴大調查範圍，嚴查是否有其他警員參與。若發現官員參與、同謀甚至玩忽職守，他們將受到嚴格的行政、紀律和刑事處罰。