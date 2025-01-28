載有被遣返移民的美國軍機降落在危地馬拉

中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，當地時間1月27日獲悉，一名美國官員表示，一架載有被遣返移民的美國軍機27日降落在危地馬拉。此舉是美國總統特朗普打擊非法移民行動的一部分。



據悉，這是自美國上周啟動相關軍事遣返航班以來，該航班的第三次成功降落，目前危地馬拉是唯一接收此類航班的國家。此前，因哥倫比亞拒絕接受遣返航班，特朗普曾威脅對其實施關稅和制裁。白宮表示，哥倫比亞已同意接受移民，相關懲罰措施將不會實施。